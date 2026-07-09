«Атлетико» отменил трансфер хавбека «Вулвс» Гомеса за 45 млн евро. Клуб зол на агента Мендеша из-за перехода Бернарду в «Реал» (Globo)

« Атлетико » отказался от трансфера Жоао Гомеса. Как пишет Globo, мадридский клуб уже согласовал с « Вулверхэмптоном » сумму трансфера в 45 миллионов евро, а с самим полузащитником – зарплату и срок действия контракта.
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