«Атлетико» отменил трансфер хавбека «Вулвс» Гомеса за 45 млн евро. Клуб зол на агента Мендеша из-за перехода Бернарду в «Реал» (Globo)

« Атлетико » отказался от трансфера Жоао Гомеса. Как пишет Globo, мадридский клуб уже согласовал с « Вулверхэмптоном » сумму трансфера в 45 миллионов евро, а с самим полузащитником – зарплату и срок действия контракта.