Росимущество посодействует созданию кластера «Тальцы» в Иркутской области

Глава Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудили вопросы передачи в пользование Иркутской области земельных участков и объектов недвижимости, которые нужны для перспективного развития региона.