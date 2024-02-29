Росимущество посодействует созданию кластера «Тальцы» в Иркутской области

Глава Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудили вопросы передачи в пользование Иркутской области земельных участков и объектов недвижимости, которые нужны для перспективного развития региона.
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