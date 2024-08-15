В Приморском крае сотрудники полиции задержали мужчину, находившегося в международном розыске по линии Интерпола

Сотрудники отдела МВД России по городу Артему задержали 50-летнего гражданина Литовской Республики. По имеющейся информации, в период с 2018 по 2024 годы фигурант совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двух своих несовершеннолетних дочерей.