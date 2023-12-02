ВИЧ-инфекция: 7 ранних признаков и стадии развития заболевания

1 декабря во всем мире проходит День борьбы со СПИДом. Этот день — напоминание о необходимости остановить эпидемию ВИЧ, а также он служит для распространения информации о вирусе и способах борьбы с ним, и повышении видимости ВИЧ-инфицированных людей.
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