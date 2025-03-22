Уиткофф: есть условия, которые требуются РФ для прекращения огня на Украине

Есть условия, которые потребуются Москве для окончательного прекращения огня в украинском конфликте. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону сообщил спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф.
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