Житель Калужской области чуть не убил сожительницу молотком

В Козельском районе мужчина приревновал свою сожительницу и в гневе схватился за молоток, нанеся женщине несколько ударовВ Козельском районе мужчина приревновал свою сожительницу и в гневе схватился за молоток, нанеся женщине несколько ударов.
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