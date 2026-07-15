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Регионы России

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Сбербанк внедряет платформа GigaCode Desktop для оптимизации разработки ПО

Сбербанк внедряет платформа GigaCode Desktop для оптимизации разработки ПО

GigaCode Desktop представляет собой оркеструемую экосистему узкоспециализированных агентов, которые работают синхронно: совместно собирают информацию, анализируют документы, формируют отчеты, готовят презентации, отслеживают промежуточные результаты и согласуют действия между собой.

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