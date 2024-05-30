Одно из главных событий криптоиндустрии Татарстана и России: в Казани открылся IV Kazan Cryptoforum. В течение двух дней представители государства, бизнеса, финансов и криптоэкспертов будут обсуждать, как сформировать комфортные условия для развития криптопроектов.
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