«Росгосстрах»: услуги аварийного комиссара наиболее популярны у водителей из Москвы

Услуги аварийного комиссара, который оперативно приедет на место дорожно-транспортного происшествия и поможет все правильно задокументировать для обращения в страховую компанию, пользуются наибольшим спросом у жителей столичного региона.
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