Ignio.com Весы. Еженедельный гороскоп красоты за 26 августа - 1 сентября

В начале недели будет удачным шопинг, особенное если вы запланировали приобретение нового парфюма. Звезды рекомендуют цитрусовые ноты, такие как грейпфрут, цветочный оттенок гардении и немного сладости от жимолости.
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