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Царьград

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ФНС: Число самозанятых в России выросло на 24% в 2026 году

ФНС: Число самозанятых в России выросло на 24% в 2026 году

Федеральная налоговая служба сообщает о росте числа самозанятых русских на 24% в первые месяцы 2026 года, достигнув отметки в 16,188 миллиона.

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