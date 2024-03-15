🇷🇺 «Поддержать Россию»: Симферопольцы ответили, с какой целью они идут на выборы Жители столицы Крыма пришли на выборы, чтобы поддержать Россию и выбрать достойного кандидата в Президенты России.
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🇷🇺 «Поддержать Россию»: Симферопольцы ответили, с какой целью они идут на выборы Жители столицы Крыма пришли на выборы, чтобы поддержать Россию и выбрать достойного кандидата в Президенты России.