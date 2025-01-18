Правительство направит средства на выплаты пенсии жителям новых регионов

Правительство направит более 6 миллиардов рублей на выплату пенсий жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в первом квартале этого года, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
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