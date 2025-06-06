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В Госдуме предложили ввести льготную ипотеку для медработников, ученых и педагогов

В Госдуме предложили ввести льготную ипотеку для медработников, ученых и педагогов

Фракция партии Справедливая Россия За правдув ГД разрабатывает поправки о льг.Фракция партии «Справедливая Россия — За правду» в ГД разрабатывает поправки о льготной ипотеке со ставкой в 5% для ученых, медработников и педагогов, заявил руководитель фракции Сергей Миронов, пишет ТАСС.

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