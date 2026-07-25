ЮНЕСКО включило медины Комор в Список всемирного наследия

ЮНЕСКО признало медины шести городов Коморских Островов объектом всемирного наследия. Эти исторические кварталы, сформировавшиеся вокруг султанских дворцов и мечетей, стали первыми в стране, получившими такой статус.
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