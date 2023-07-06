Электротранспорт полностью интегрирован в систему столичного транспорта В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах работы регулярного маршрута электросудов по Москве-реке, запущенного около двух недель назад.
Электротранспорт полностью интегрирован в систему столичного транспорта В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах работы регулярного маршрута электросудов по Москве-реке, запущенного около двух недель назад.
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