Часть россиян получит пенсии за ноябрь досрочно

Часть российских пенсионеров получит выплаты за ноябрь досрочно. Об этом сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
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