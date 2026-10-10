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Пятый канал

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Часть россиян получит пенсии за ноябрь досрочно

Часть россиян получит пенсии за ноябрь досрочно

Часть российских пенсионеров получит выплаты за ноябрь досрочно. Об этом сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

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