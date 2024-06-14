Байден: подписанное с Киевом соглашение не предусматривает отправку войск

REUTERS/LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS Соглашение по безопасности между США и Украиной не предусматривает отправку американских войск в эту страну, заявил в ходе пресс-конференции президент США Джо Байден на полях саммита G7 в Италии.
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