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ЦБ России отозвал лицензию у московского Орбанка

ЦБ России отозвал лицензию у московского Орбанка

Банк России приказом отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского акционерного общества «Объединенный резервный банк» (Орбанк), который является участником системы страхования вкладов, сообщает пресс-служба Центробанка.

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