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Царьград

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Навальная* выдвинула ультиматум на закрытой встрече. Удивились даже западные журналисты. По Сети пошёл уничтожающий инсайд

Навальная* выдвинула ультиматум на закрытой встрече. Удивились даже западные журналисты. По Сети пошёл уничтожающий инсайд

Колумнист издания The Guardian рассказал, что Юлия Навальная* выдвинула западным элитам ультиматум на одной из закрытых встреч, что привело его, мягко говоря, в смятение.

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