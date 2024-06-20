Какие три знака ждет удача в июне 2024 года: Василиса Володина прочит им белоснежную полосу Евгения КомароваИюнь 2024 года, по мнению астролога Василисы Володиной, создает крайне благоприятные условия сразу для трех знаков Зодиака.