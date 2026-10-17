Но какие именно ошибки исправлены — неизвестно Xiaomi начала распространять октябрьское обновление безопасности 2026 года для смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, а также планшета Xiaomi Pad 8 Pro.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым