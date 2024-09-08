Брат Нурмагомедова защитил титул чемпиона Bellator

Брат Хабиба Нурмагомедова Усман защитил титул чемпиона Bellator в бою с Шаблием Усман Нурмагомедов, брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, защитил титул чемпиона Bellator в бою с Александром Шаблием.
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