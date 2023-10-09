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BI: ВС России наносят удары по ВСУ управляемыми авиабомбами

BI: ВС России наносят удары по ВСУ управляемыми авиабомбами

Российские военные наносят разрушительные удары по ВСУ управляемыми авиационными бомбами. Gettyimages.

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