Popcaketv

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Вайкуле призвала Симоньян ответить за оскорбления: «Вы в своем уме, Маргарита? Скатиться к банальному словесному поносу!»

Вайкуле призвала Симоньян ответить за оскорбления: «Вы в своем уме, Маргарита? Скатиться к банальному словесному поносу!»

Недавнее провокационное высказывание Маргариты Симоньян о звездной паре Аллы Борисовны и Максима Галкина обсуждают в сети не только пользователи, но и артисты.

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