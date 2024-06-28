Стрелкова увезли на пару лет в колонию

Бывшего министра обороны ДНР Стрелкова этапировали в колониюИгорь Стрелков (Гиркин) в Московском городском судеРамиль Ситдиков/РИА Новости Осужденного на четыре года за призывы к экстремизму экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова этапировали в колонию, сообщила его жена.
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