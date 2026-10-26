Екатерина Шешукова десять лет преподавала в начальных классах Хабаровска. Обычная учительница, у которой трое детей и ипотека.
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Молодец! Остальные ссыкуны. Сломать модно одного, всю школу уволить нельзя. Возникнет куча вопросов сразу
Я искренне рад за учительницу, которая доказала этим идиотам(у них хоть среднее образование есть?)
Хорошо постарались бояре,цари, особенно немка Екатерина, привили за время крепостного права на Руси народу покорность и бесконечное терпение. Мечта у народа одна;"Найдется хороший барин и всё рассудит."
В любом социально развитом государстве эти вопросы решает задолго до самого их возникновения профсоюз, в условном идеале - государство, которое научилось сурово контролировать само себя (своих чиновников), как в КНР. Но Россия - единственная страна, которая позиционирует себя "развитой" и "социально ориентированной", но при этом здесь нет ни одного настоящего независимого профсоюза и никакого настоящего контроля за деятельностью чиновников, благодаря чему рост коррупции побил все рекорды. В итоге героями должны становится сами граждане-единоличники, пытающиеся отстаивать свои права. Но таких в обществе единицы, хотя именно такие люди и организовывают настоящие профсоюзы, если хотя бы начнут объединяться сами.
Это она ещё легко отделалась. Обычно система не прощает.
"... заставить систему считаться с собой."?
Увольнение - ЭТО считаться с собой?! Да, пусть, и "по собственному", увольнение есть увольнение! Система не смогла перемолоть и "выплюнула"! А кто взял эту правдолюбку на работу по специальности? Смешнооо!
В современном образовании всем плохо и детя и учителям ..по этому не чего тут скрывать