Рыночная позиция Dogecoin укрепляется по мере роста объема торгов

Dogecoin недавно привлек внимание инвесторов, преодолев значительные уровни сопротивления. После этого роста цифровая валюта сейчас консолидируется, что предполагает потенциальную основу для дальнейшего движения цен.
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