Мошенники стали использовать схемы обмана с судебными исками

Мошенники в интернете активно используют схему обмана россиян через фейковые судебные иски. Как пишут «Известия», аферисты рассылают своим жертвам смс или письма на электронную почту с текстом о якобы имеющихся юридических проблемах у человека или его родственников.
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