Бывший чиновник ХМАО приговорен к пожизненному заключению за организацию убийства прокурора Югры

Суд ХМАО приговорил бывшего главного контролера-ревизора контрольно-ревизионного управления Минфина по Ханты-Мансийскому автономному округу Юрия Чекина к пожизненному заключению по делу об организации убийства прокурора Югры Юрия Бедерина.
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