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«Питтсбург» подписал контракт новичка с защитником Пикерингом. Клуб выбрал его под 21-м номером на драфте-2022

«Питтсбург» подписал контракт новичка с защитником Оуэном Пикерингом на 3 года.  Клуб выбрал 18-летнего игрока (193 см, 82 кг) под общим 21-м номером на драфте НХЛ-2022.

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