Бывший посол России в Иране Марьясов: Пезешкиана ждет сложное президентство

Бывший посол России в Иране Александр Марьясов в интервью РИА Новости заявил, что новый президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан столкнется с вызовами в своем президентстве, так как США не собираются идти на уступки по вопросу санкций.
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