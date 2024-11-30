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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алишер Усманов избран президентом Международной федерации фехтования

Выборы главы организации прошли в Ташкенте. Российский бизнесмен получил 120 голосов. Его соперником был президент Шведской федерации фехтования Отто Дракенберг, он получил 26 голосов.

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