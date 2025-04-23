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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энтони Эдвардс: «Не знаю, что происходит на площадке. Судьи свистят то, что замечают. Остается смириться»

Защитник Энтони Эдвардс вышел на пресс-конференцию с охлаждающим компрессом на плече. Эдвардс пояснил, что получил ушиб на ранних стадиях матча после столкновения с заслоном.

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