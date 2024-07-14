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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент Колумбии пошутил о финале Кубка Америки, критикуя лидера Аргентины Милея: «У меня будут дипломатические проблемы, если я заговорю о нем. Но в матче сборных будет битва»

Президент Колумбии пошутил о финале Кубка Америки, критикуя лидера Аргентины Милея: «У меня будут дипломатические проблемы, если я заговорю о нем. Но в матче сборных будет битва»

15 июля сборные Аргентины и Колумбии сыграют в финале Кубка Америки. Игра начнется в 03:00 по московскому времени.

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