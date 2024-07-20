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35 метких сатирических очерков Задорнова

35 метких сатирических очерков Задорнова

Наверное, нет ни одного человека в пост-советских странах, который не слышал бы о писателе-сатирике Михаиле Задорнове.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Смерть - это встреча прошлого с будущим. Никогда не спешите на эту встречу, без вас она не начнётся и не продолжится. Им хо.
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12 час.
Сергей Дмитриев
...А Задорнов -оживляж на все времена.
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12 час.
Александр
Исторической чуши Задорнов много написал.
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12 час.

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