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Для большинства россиян важен красивый вид из окна в отеле

Для большинства россиян важен красивый вид из окна в отеле

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел исследование среди своих клиентов, чтобы узнать, насколько им важен вид из номера отеля, в котором они останавливаются во время поездки, и сравнил с данными аналогичного опроса 2023 года.

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