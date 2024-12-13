Рябков: Боливия и Куба с 1 января 2025 войдут в состав БРИКС в качестве стран-партнеров

Вопросом вступления этих государств займутся до конца российского председательства Боливия и Куба с 1 января 2025 года войдут в состав БРИКС в качестве стран-партнеров, рассказал «Известиям» замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
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