Кафе «Комфорт» в Кургане выставлено на продажу за 35 миллионов

В Кургане выставлено на продажу действующее кафе «Комфорт». Владелец запрашивает 35 млн рублей и планирует открыть на втором этаже гостиницу, ремонт которой завершён на 70%.
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