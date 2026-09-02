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Царьград

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Кафе «Комфорт» в Кургане выставлено на продажу за 35 миллионов

Кафе «Комфорт» в Кургане выставлено на продажу за 35 миллионов

В Кургане выставлено на продажу действующее кафе «Комфорт». Владелец запрашивает 35 млн рублей и планирует открыть на втором этаже гостиницу, ремонт которой завершён на 70%.

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