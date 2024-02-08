В каждую медаль Олимпиады-2024 вставят кусочек Эйфелевой башни

МОК представил дизайн медалей, которые будут вручать призерам Игр в Париже летом этого года. Сайт Международного олимпийского комитета сообщает, что в каждую медаль с тыльной стороны будет вмонтирован стальной шестиугольник, вырезанный из конструкций главной достопримечательности Парижа – Эйфелевой башни.