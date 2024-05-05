В Новосибирской области предложили создать отряд охотников для борьбы с дронами

Инициатор создания такого отряда объяснил, с чем связано его предложение.Сотрудник пресс-службы Минприроды Новосибирской области Кирилл Цветков выступил с предложением о создании отряда охотников для СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии