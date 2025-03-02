В Санкт-Петербурге и Ленобласти 3 марта ожидается мокрый снег

На дорогах местами появится гололедица Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 3 марта ожидается облачная погода.
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