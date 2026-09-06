Львова-Белова рассказала о вовлечении подростка в преступление мошенниками

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о случае вовлечения подростка в преступление мошенниками, которые обещали ему выплату 100 тысяч рублей.
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