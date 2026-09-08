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МОСИНФОРМ

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Более 580 тыс. человек занимаются плаванием на спортобъектах Москвы

Более 580 тыс. человек занимаются плаванием на спортобъектах Москвы

За четыре года посещаемость городских бассейнов, спортивных и физкультурно-оздоровительных комплексов увеличилась почти пятикратно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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