Свитки алхимиков, кодекс ацтеков и другие древние книги, которые названы самыми странными в истории

На протяжении всей истории человечества, начиная с появления первых иероглифов и букв, и заканчивая современными философскими трактатами, люди использовали письменность для выражения мыслей о жизни, о себе, об окружающем мире и о своих верованиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии