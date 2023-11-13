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  • lenivka
    Просто ересь.Иван Грозный не убивал своего сына.Картина это выдумки художника.И вообще Грозный был довольно грамотный...10 монархов, кото...
  • lenivka
    Им не хватает миллиона мигрантов таджиков.А ключи от квартир мы в поселке пригородном держали под ковриками у дверей....Страна, где двери...
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Свитки алхимиков, кодекс ацтеков и другие древние книги, которые названы самыми странными в истории

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