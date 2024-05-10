ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

276 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иванов
    Теперь армяне будут лизать ботинки азерам! И поделом!Россия выводит св...
  • Ed
    Вот и кончилась Армения. Жаль, среди армян мудрый человек не редкость, как во многих других странах.Россия выводит св...
  • Natalia Ivanova
    Тем не менее Мишустин пригрел Решетникова. А кто такой Решетников знает вся страна по его делишкам в Пермском крае.Мишустин — один и...

Путин решил оставить Мишустина председателем правительства

Путин решил оставить Мишустина председателем правительства

МОСКВА (ИА Реалист). Президент Владимир Путин внес в Государственную думу представление по кандидатуре Михаила Мишустина на должность председателя правительства, сообщил спикер парламента Вячеслав Володин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх