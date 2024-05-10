Путин решил оставить Мишустина председателем правительства

МОСКВА (ИА Реалист). Президент Владимир Путин внес в Государственную думу представление по кандидатуре Михаила Мишустина на должность председателя правительства, сообщил спикер парламента Вячеслав Володин.
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