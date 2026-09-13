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Болгария выступила за решение конфликта на Украине путем переговоров

Болгария выступила за решение конфликта на Украине путем переговоров

globallookpress.com/Cyril Lestage/Keystone Press Agency Президент Болгарии Илияна Йотова 13 сентября заявила, что урегулировать конфликт на Украине и достичь мира можно исключительно путем переговоров.

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