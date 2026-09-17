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Пермская банда тягачами с цистернами попыталась украсть нефть

Пермская банда тягачами с цистернами попыталась украсть нефть

РИА Новости/Илья Наймушин Пермская банда при помощи тягачей с прицепами-цистернами попыталась украсть 136 тонн нефти из нефтепровода в Добрянском городском округе.

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