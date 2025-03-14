Жена тренера сборной России Карпина в штуку сравнила себя с форвардом Дзюбой

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, в эфире "Матч ТВ" в шутку сравнила себя с нападающим тольяттинского "Акрона" Артемом Дзюбой после его вызова в национальную команду.
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