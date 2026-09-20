Западу руками Украины удалось втянуть Россию в длительную войну на истощение. Лоббисты компаний ВПК стран НАТО уже расписали программу закупок оружия на 15 лет вперёд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кравченко сообщил...
- Каждый сам за себ...
- T По зову предков: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым